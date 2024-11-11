"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

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Киев  •  УНН

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Эксперт пояснил, что АРМА сознательно не включила кредитные обязательства "Гулливера" в условия конкурса на управление. С такими долгами ТРЦ не заинтересует потенциальных управляющих из-за его убыточности.

Агентство по розыску и менеджменту активов сознательно не учло обслуживание кредитных обязательств, объявляя конкурс на отбор управляющего для БФК «Гулливер», поскольку понимает, что с кредитами им никто не захочет управлять. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Александр Охрименко.

Обстоятельство, что АРМА не хочет включать долг «Гулливера» перед «Ощадбанком» имеет двоякое значение. С одной стороны, действительно есть проблема, что «Ощадбанк» может потерять этот ипотечный кредит, то есть никто его не погасит. С другой стороны, на сегодня найти управляющего, который согласится взять ТРЦ «Гулливер» с такими долгами, нереально. Просто АРМА понимает, что если учесть долги «Ощадбанка» - агентство вообще не сможет никому этот «Гулливер» отдать, и это проблема двоякости противоречия

- считает эксперт.

По его словам, крупные объекты, как здание «Гулливер», сегодня потеряли свою рыночную ценность, ведь на фоне войны и экономических изменений содержать такие комплексы стало убыточно.

Охрименко считает, что АРМА оказалось в ситуации, когда нужно искать хоть какие-то варианты, чтобы передать «Гулливер» в управление.

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист11 ноября 2024, 07:54 • 104684 просмотра

Контекст

Как известно, АРМА объявило конкурс на отбор управляющего торгово-развлекательного центра «Гулливер». Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий, которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Здание ТРЦ «Гулливер» является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - «Ощадбанк». Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

В «Ощадбанке» неоднократно заявляли, что решение о передаче «Гулливера» в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки «Ощадбанка» из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

Более того, заместитель председателя правления «Ощадбанка», ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ «Гулливер», если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок «Гулливера» отдадут «непонятному управляющему».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
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