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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Киев  •  УНН

07:54 • 24674 просмотра

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств, считает экономист.

Объявление Агентством по розыску и менеджменту активов конкурса на отбор управляющего дл БФК "Гулливер" без учета кредитных обязательств перед государственными банками, среди которых "Ощадбанк", может свидетельствовать об умышленных коррупционных действиях в интересах нового управляющего и нанесении ущерба государству. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономист Андрей Новак.

То, что АРМА не учла интересы госбанка при определении управляющего для ТРЦ "Гулливер", - это совсем неправильно... Обязательно интересы "Ощадбанка", который кредитовал ТРЦ "Гулливер", должны были быть учтены. То, что они не учтены, это уже наталкивает на мысль умышленных коррупционных действий в интересах нового будущего управляющего, который, наверное, уже договорен, ну, и это нанесение прямых убытков еще и государственному банку. Если это произойдет - это кроме прямых убытков еще и подаст такой очень негативный пример для подобных ситуаций, пример того, что АРМА может принимать решения, которые будут наносить ущерб государству или владельцу. Это плохая тенденция, ведь для финансового мира это сигнал того, что в Украине такие безусловные финансовые правила не работают

- отметил Новак.

По его словам, неучет выплат по кредиту способен подорвать финансовые планы "Ощадбанка". Хотя сумма кредита, по всей видимости, не критична для банка, ее невыплата повлияет на его финансовое состояние, ухудшая стабильность и вызывая убытки, что, в свою очередь, скажется на годовом и многолетнем финансовом планировании.

Экономист подчеркнул, что "Ощадбанк" имеет право обжаловать решение АРМА в судебном порядке и защищать свои права.

"В целом по банковской системе более трети кредитов сами банки признают либо проблемными, либо невозвратными, то есть такими, что они понимают, что уже возвращены не будут. Подобные истории, тем более с государственным "Ощадбанком", на достаточно не малую сумму - это опять-таки плохой сигнал для всей банковской системы, которая и без того не в идеальном состоянии, мягко говоря. В таких условиях АРМА наоборот должна была бы в первую очередь защищать кредитодателей - "Ощадбанк", но она, почему-то, делает прямо наоборот, нанося ему убытки", - добавил Новак.

Контекст

Как известно, АРМА объявило конкурс на отбор управляющего торгово-развлекательного центра "Гулливер". Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий, которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Здание ТРЦ "Гулливер" является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - "Ощадбанк". Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

В "Ощадбанке" неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливера" в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки "Ощадбанка" из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

Более того, заместитель главы правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL, Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ "Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок "Гулливера" отдадут "непонятному управителю".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
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