рф осуществила 67 обстрелов Сумщины: какие громады пострадали больше всего

Вражеские войска совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 124 взрыва. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

В Краснопольской громаде зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (7 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва). В Есманьской громаде россияне сбросили 17 мин, а также осуществили удары с помощью FPV дронов (5 взрывов), артиллерийские обстрелы (4 взрыва) и сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Юнаковская громада подверглась пускам КАБ (11 взрывов) и артиллерийским обстрелам (8 взрывов). В Белопольской громаде враг вел обстрелы минометами (20 взрывов), артиллерией (2 взрыва) и FPV дронами (2 взрыва). Кроме того, было сброшено ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

В Великописаревской громаде зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв), а в Хутор-Михайловской - удары FPV дронами (6 взрывов). В Хотинской громаде враг обстреливал артиллерией (10 взрывов), минометами (6 взрывов) и сбрасывал ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Шалыгинская громада также подверглась ударам FPV дронами (2 взрыва), сбросу ВОГ с БпЛА (6 взрывов) и артиллерийскому обстрелу (1 взрыв). В Середино-Будской громаде произошло два взрыва от FPV дронов.

В Сумах прогремел взрыв после предупреждения о вражеской ракете