Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

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Социальная сеть Bluesky зафиксировала значительный прирост новых пользователей. Это произошло на фоне оттока пользователей с платформы X (бывший Twitter) после президентских выборов в США. Платформа достигла 14,5 млн пользователей.

Социальная сеть Bluesky привлекла более 700 000 новых пользователей за неделю после выборов в США, на фоне того, как пользователи стремятся избежать дезинформации и оскорбительных сообщений на X, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Приток новых пользователей, в основном из Северной Америки и Великобритании, помог Bluesky достичь отметки в 14,5 миллиона пользователей по всему миру, по сравнению с 9 миллионами в сентябре, заявила компания.

Исследователь социальных медиа Аксель Брунс сказал, что платформа предлагает альтернативу X, ранее Twitter, включая более эффективную систему блокировки или приостановления проблемных аккаунтов и контроля за вредным поведением.

«Он стал убежищем для людей, которые хотят иметь такой же опыт общения в социальных сетях, который раньше предоставлял Twitter, но без этого крайне правого активизма, дезинформации, языка ненависти, ботов и всего остального», - сказал он.

«Более либеральное сообщество Twitter теперь действительно оттуда сбежало и, похоже, массово переместилось в Bluesky», - отметил исследователь.

Дополнение

Bluesky начинался как проект внутри Twitter, но в 2022 году стал независимой компанией, и теперь в основном принадлежит генеральному директору Джею Грейберу.

Ранее платформа извлекала выгоду из недовольства X и ее владельцем-миллиардером Илоном Маском, который тесно связан с успешной предвыборной кампанией избранного президента США Дональда Трампа. Twitter потерял миллионы пользователей после ребрендинга в X, а использование в США упало более чем на одну пятую за семь месяцев.

Bluesky сообщил о привлечении 3 миллионов новых пользователей за неделю после того, как X был заблокирован в Бразилии в сентябре, и еще 1,2 миллиона за два дня после того, как X объявил, что позволит пользователям просматривать сообщения людей, которые их заблокировали.

«Мы рады приветствовать всех этих новых людей, от Swifties до рестлеров и городских планировщиков», - сказала представитель Bluesky Эмили Лю.

Bluesky по-прежнему уступает Threads в категории социальных сетей в американском App Store компании Apple, который сообщил о достижении 275 миллионов активных пользователей в месяц в ноябре, по сравнению с 200 миллионами в августе.

Независимая платформа, как указано, недавно добавила функции, включая прямую отправку сообщений и совместимость с видео, чтобы больше походить на X и отличаться от своего конкурента, принадлежащего Meta.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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