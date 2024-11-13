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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шесть российских Ту-95МС поднялись с аэродрома в Оленегорске

Шесть российских Ту-95МС поднялись с аэродрома в Оленегорске

Киев  •  УНН

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С российского аэродрома в Оленегорске взлетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Самолеты достигнут пусковых рубежей ориентировочно в 5:00.

Зафиксирован взлет шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома в Оленегорске. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Самолеты, вероятно, достигнут пусковых рубежей около 5:00.

Вооруженные Силы призывают украинцев внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не игнорировать их, ведь ситуация может быстро измениться.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины