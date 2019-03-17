Еще одного голосования по Brexit может не быть

Ожидается, что на этой неделе премьер-министр Тереза Мэй вернет свою сделку в парламент для третьего голосования.

Министр финансов Британии Филипп Хаммонд сегодня заявил, что британское правительство пока не имеет достаточной поддержки со стороны законодателей, чтобы выиграть парламентское голосование по своей сделке с Brexit, но “значительное число” коллег собрались, чтобы поддержать план.

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“То, что произошло с прошлого вторника, заключается в том, что значительное число коллег, в том числе некоторые очень видные, которые стали достоянием общественности, изменили свое мнение по этому поводу и решили, что альтернативы настолько неприятны для них, что они, подумав, думают, что сделка премьер-министра это лучший способ доставить Brexit”, - сказал он в программе Эндрю Марра для BBC.

На вопрос о том, достаточно ли у правительства цифр, он ответил: “Пока нет, это работа”.

Напомним, парламент Великобритании проголосовал за предложение правительства о переносе даты выхода из Евросоюза — Brexit — на более поздний срок.



