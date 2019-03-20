Тереза Мей попросила ЄС відстрочити Brexit на три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила лист президенту Європейської Ради Дональду Туску з проханням про коротке відстрочення виходу країни з Євросоюзу до кінця червня, повідомивши депутатам, що більш тривале відстрочення означатиме "провал" в реалізації результатів референдуму 2016 року, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Виступаючи в середу, Мей заявила, що представить свій план по Brexit в палату громад в третій раз, і, якщо він буде прийнятий, відстрочка дасть час на його реалізацію. Якщо він знову провалиться, парламент повинен буде вирішити, як діяти далі, сказала Мей.
У листі Туску йдеться, що Мей планувала повернути свою угоду палаті громад на цьому тижні для третього голосування, але не уточнюється, що станеться, якщо угода не буде схвалена.
Як повідомляв УНН, напередодні спікер Палати громад Джон Беркоу заявив, що парламент не буде голосувати втретє за угоду, якщо уряд суттєво не змінить пропозицію. Парламент Великої Британії вже двічі відхиляв угоду.