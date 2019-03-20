Тереза Мэй попросила ЕС отстрочить Brexit на три месяца

Выступая в среду, Мэй заявила, что представит свой план по Brexit в палату общин в третий раз, и, если он будет принят, отстрочка даст время на его реализацию. Если он снова провалится, парламент должен будет решить, как действовать дальше, сказала Мэй.

В письме Туску говорится, что Мэй планировала вернуть свою сделку палате общин на этой неделе для третьего голосования, но не уточняется, что произойдет, если сделка не будет одобрена.

Как сообщал УНН, накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что парламент не будет голосовать в третий раз за сделку, если правительство существенно не изменит предложение. Парламент Великобритании уже дважды отклонял соглашение.