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У ЄС назвали умови відтермінування Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Brexit можна відкласти за умови позитивного голосування за угоди про вихід країни з Європейського союзу в парламенті Британії, повідомив голова Європейській раді Дональда Туска. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

У ЄС назвали умови відтермінування Brexit

“Я вважаю, що короткострокове відтермінування (Brexit) буде можливе, але за умови позитивного голосування за угоду про вихід у Палаті громад. Тривалість відтермінування залишається відкритою”, — сказав Туск.

Він додав, що лідери Європейського союзу 21 березня обговорять пропозицію прем’єра Британії Терези Мей перенести Brexit на 30 червня.

Нагадаємо, спочатку вихід Сполученого королівства з ЄС був запланований на 29 березня. Однак британські депутати знову відкинули план виходу країни з Євросоюзу, представлений Терезою Мей. При цьому парламент також проголосував проти виходу з ЄС без угоди і висловився на користь перенесення Brexit.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мей заявила, що відчуває величезне співчуття через відстрочку Brexit

У Брюсселі вважають, що відтермінування Brexit неприйнятне без конкретного плану з боку британського уряду. Крім цього, для перенесення дати потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу відбувся в червні 2016 року. За вихід з ЄС висловилися близько 52% тих, хто проголосував.

Велика Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і може стати першою країною, яка його залишить. Законопроект про Brexit передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в Європейський союз, а також заміну законів Євросоюзу на британські.

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