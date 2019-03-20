У ЄС назвали умови відтермінування Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Brexit можна відкласти за умови позитивного голосування за угоди про вихід країни з Європейського союзу в парламенті Британії, повідомив голова Європейській раді Дональда Туска. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Я вважаю, що короткострокове відтермінування (Brexit) буде можливе, але за умови позитивного голосування за угоду про вихід у Палаті громад. Тривалість відтермінування залишається відкритою”, — сказав Туск.
Він додав, що лідери Європейського союзу 21 березня обговорять пропозицію прем’єра Британії Терези Мей перенести Brexit на 30 червня.
Нагадаємо, спочатку вихід Сполученого королівства з ЄС був запланований на 29 березня. Однак британські депутати знову відкинули план виходу країни з Євросоюзу, представлений Терезою Мей. При цьому парламент також проголосував проти виходу з ЄС без угоди і висловився на користь перенесення Brexit.
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У Брюсселі вважають, що відтермінування Brexit неприйнятне без конкретного плану з боку британського уряду. Крім цього, для перенесення дати потрібна згода всіх країн-членів ЄС.
Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу відбувся в червні 2016 року. За вихід з ЄС висловилися близько 52% тих, хто проголосував.
Велика Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і може стати першою країною, яка його залишить. Законопроект про Brexit передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в Європейський союз, а також заміну законів Євросоюзу на британські.