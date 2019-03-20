В ЕС назвали условия отсрочки Brexit

"Я считаю, что краткосрочная отсрочка (Brexit) будет возможна, но при условии положительного голосования за соглашение о выходе в Палате общин. Продолжительность отсрочки остается открытой", - сказал Туск.

Он добавил, что лидеры Европейского союза 21 марта обсудят предложение премьера Британии Терезы Мэй перенести Brexit на 30 июня.

Напомним, сначала выход Соединенного королевства с ЕС был запланирован на 29 марта. Однако британские депутаты снова отвергли план выхода страны из Евросоюза, представленный Терезой Мэй. При этом парламент также проголосовал против выхода из ЕС без соглашения и высказался в пользу переноса Brexit.

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В Брюсселе считают, что отсрочка Brexit неприемлема без конкретного плана со стороны британского правительства. Кроме этого, для переноса даты требуется согласие всех стран-членов ЕС.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. За выход из ЕС высказались около 52% проголосовавших.

Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и может стать первой страной, которая его оставит. Законопроект о Brexit предусматривает отмену акта о Европейских сообществах в 1972 году, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза на британские.