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Мей заявила, що не згодна з ідеєю скасування Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що не згодна з ідеєю скасування виходу її країни з Євросоюзу. Свою думку вона висловила на прес-конференції за підсумками саміту ЄС по Brexit, передає УНН.

Мей заявила, що не згодна з ідеєю скасування Brexit

Петиція за скасування виходу Великої Британії з Євросоюзу шляхом відкликання статті 50 Лісабонського договору на сайті британського парламенту зібрала підписи понад 2 млн осіб, встановивши абсолютний рекорд за швидкістю збору підписів.

“Я не думаю, що ми повинні відкликати статтю 50 (Лісабонського договору). Ми дали вибір британцям: залишитися в ЄС або покинути його. Вони проголосували в 2016 році за те, щоб піти, і ми сказали, що будемо поважати це рішення. Я впевнена, що це наш обов’язок, як уряду і як парламенту, втілити результати референдуму”, — сказала прем’єр.

За словами Мей, Євросоюз дав юридичні гарантії, що застосування механізму “бекстоп” на острові Ірландія носитиме тимчасовий характер.

“Перш за все я вітаю схвалення радою (самітом ЄС) юридично зобов’язуючих гарантій щодо „бекстопа“ в Північній Ірландії, які я узгодила з головою Юнкером минулого тижня. Це повинно надати додаткову впевненість парламенту, що в тому малоймовірному випадку, коли „бекстоп“ буде застосовуватися, він буде тільки тимчасовим і що Велика Британія і ЄС негайно почнуть роботу по заміні „бекстопа“ альтернативними угодами до кінця грудня 2020 року”, — сказала Мей.

Як повідомляв УНН, раніше всі 27 глав держав і урядів, що залишаються в ЄС країн, прийняли на саміті Євросоюзу одноголосне рішення про відстрочення дати виходу Великої Британії з ЄС на підставі двох можливих сценаріїв. Brexit буде відкладений до 22 травня за умови, що британський парламент схвалить наступного тижня угоду про вихід з Брюсселем, або до 12 квітня, якщо ця угода схвалена не буде.

При цьому, як було оголошено в четвер, у Великобританії до 12 квітня буде можливість прийняти рішення провести вибори до Європарламенту, що відкрило б країні можливість довгострокової відстрочки Brexit.

Угода про умови Brexit, про яку йде мова, раніше двічі була відкинута парламентом Великої Британії — 15 січня і 12 березня. До теперішнього моменту євроскептики в британській правлячої Консервативної партії і Демократична юніоністська партія Північної Ірландії, яка надає партії меншості Мей необхідну підтримку в парламенті, заявили, що їх позиція незмінна і що за угоду з ЄС в нинішньому вигляді вони голосувати не будуть. При такому розкладі сил схвалення угоди наступного тижня Палатою громад виглядає малоймовірним.

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