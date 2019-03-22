Brexit отсрочен минимум на две недели - СМИ

Дата выхода Великобритании из ЕС была изначально назначена на 29 марта.

Если Мэй сможет провести сделку о выходе через парламент на следующей неделе, эта дата будет перенесена на 22 мая, чтобы дать время для принятия необходимого законодательства.

Если британский премьер-министр не сможет провести сделку через парламент, Великобритания должна будет предложить выход из ситуации до 12 апреля, чтобы лидеры ЕС рассмотрели этот вопрос.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что до тех пор останутся открытыми все варианты Brexit.

"У правительства Великобритании все еще будет выбор между вариантом с соглашением, без соглашения, длительным продлением или отзывом Статьи 50", - сказал он.

"12 апреля является ключевой датой с точки зрения принятия Великобританией решения о проведении выборов в Европейский парламент... Если она не решит сделать это до тех пор, опция длительного продления автоматически станет невозможной", - добавил глава Евросовета.

Мэй исключила возможность отмены Статьи 50, которая отменяет Brexit, также добавив, что "было бы неправильно" просить британцев голосовать за кандидатов на выборах в Европейский парламент, которые должны состояться 23-26 мая, три года после того как они проголосовали за выход из ЕС.

Дата выхода Великобритании из ЕС все еще прописана в законодательстве как 29 марта, что произойдет в следующую пятницу.

Ожидается, что Мэй представит вторичное законодательство, которое должно пройти через Палату общин до следующей пятницы, чтобы исключить 29 марта из британского законодательства.

Но источники на Даунинг-стрит говорят, что соглашение с ЕС о продлении срока Brexit станет частью международного права и будет иметь приоритет, даже если парламент отклонит его.

Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.