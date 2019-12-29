В Лондоне госпитализированы 14 сотрудников исправительной колонии для несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Около 14 сотрудников пенитенциарных учреждений были доставлены в больницу после инцидента с применением насилия в исправительном учреждении для несовершеннолетних правонарушителей. Беспорядки произошли в пятницу во время обеда в исправительном учреждении для правонарушителей имени Фельтема в западной части Лондона, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Пресс-секретарь министерства юстиции страны заявил, что серьезных травм не было, а инцидент был под контролем “в течение 25 минут”.
Пока непонятно, сколько людей было вовлечено в эти беспорядки.
В тюрьме находятся несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет, которые были осуждены или находятся в предварительном заключении.
Как отмечает издание, в октябре инспекторы установили, что за первое полугодие безопасность тюрьмы снизилась до “ужасного” уровня.
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Согласно докладу инспекторов, за шесть месяцев количество случаев насилия выросло на 45%, а случаи самоповреждения выросли втрое.
В докладе также отмечается, что количество нападений на сотрудников тюрьмы увеличилось на 150%.
Напомним, более 10 человек пострадали в результате беспорядков в тюрьме на севере Мексики.