У Лондоні госпіталізовано 14 співробітників виправної колонії для неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Близько 14 співробітників пенітенціарних установ були доставлені в лікарню після інциденту з застосуванням насильства у виправній установі для неповнолітніх правопорушників. Заворушення сталися в п’ятницю під час обіду в виправній установі для правопорушників імені Фельтема в західній частині Лондона, передає УНН із посиланням на Sky News.
Прессекретар міністерства юстиції країни заявив, що серйозних травм не було, а інцидент був під контролем “протягом 25 хвилин”.
Поки незрозуміло, скільки людей було залучено в ці заворушення.
У в’язниці перебувають неповнолітні у віці від 15 до 18 років, які були засуджені або перебувають в попередньому ув’язненні.
Як зазначає видання, у жовтні інспектори встановили, що за перше півріччя безпеку в’язниці знизилась до “жахливого” рівня.
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Згідно з доповіддю інспекторів, за шість місяців кількість випадків насильства зросла на 45%, а випадків самоушкодження — втричі.
У доповіді також наголошується, що кількість нападів на співробітників в’язниці збільшилася на 150%.
Нагадаємо, більше 10 осіб постраждали в результаті заворушень у в’язниці на півночі Мексики.