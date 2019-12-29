У Лондоні госпіталізовано 14 співробітників виправної колонії для неповнолітніх

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Близько 14 співробітників пенітенціарних установ були доставлені в лікарню після інциденту з застосуванням насильства у виправній установі для неповнолітніх правопорушників. Заворушення сталися в п’ятницю під час обіду в виправній установі для правопорушників імені Фельтема в західній частині Лондона, передає УНН із посиланням на Sky News.