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У тюрмах Росії незаконно утримують близько двох тисяч українців - Денісова

У тюрмах Росії незаконно утримують близько двох тисяч українців - Денісова

Київ • УНН

 • 15079 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. На сьогодні у в’язницях Російської Федерації незаконно утримується близько двох тисяч українських громадян. Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, проблема полягає в тому, що з 2015 року в Україні діє транснаціональне злочинне угруповання, яке шляхом обману вербує громадян України та втягує їх у незаконну діяльність з розповсюдження наркотичних речовин на території Російської Федерації.

“Тільки у 2018 році було заарештовано 176 наших співгромадян, а засуджено 692 особи за незаконний обіг наркотичних речовин. Станом на 30 червня 2019 року у в’язницях РФ незаконно утримується 1989 громадян. За уточненою інформацією на сьогодні ця цифра становить близько 2000 громадян України”, — написала Денісова.

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Зазначається, що кримінального переслідування зазнали понад 300 громадян України, які стали жертвами діяльності транснаціонального злочинного угруповання. Але до України вдалося повернутись лише 35 українцям. Тож вони продовжують відбувати покарання в українських тюрмах. Комісія при Президентові України з питань помилування 20 листопада помилувала одну особу з їх числа, ще чотирьом зменшила термін ув’язнення на половину і тепер ці особи є потенційними кандидатами на умовно дострокове звільнення.

“Представники МЗС зазначили, що відсутня актуальна інформація про кількість громадян України, які тримаються у місцях несвободи в РФ через невиконання російською стороною Консульської Конвенції між Україною та РФ, зокрема щодо невідкладного інформування про затримання та арешт на території РФ громадян України. У багатьох випадках жертви торгівлі людьми не мають належного зв’зку із зовнішнім світом. Адміністрації колоній в РФ майже повністю блокують листування з Україною. Така ситуація унеможливлює подання заяв про злочини та визнання потерпілими саме жертв торгівлі людьми”, — пише Денісова.

Нагадаємо, ексміністру Рудьковському у РФ дали два роки в’язниці за напад на російське посольство.

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