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В тюрьмах России незаконно удерживают около двух тысяч украинцев - Денисова

В тюрьмах России незаконно удерживают около двух тысяч украинцев - Денисова

Киев  •  УНН

 • 15075 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На сегодня в тюрьмах Российской Федерации незаконно содержится около двух тысяч украинских граждан. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, проблема заключается в том, что с 2015 года в Украине действует транснациональная преступная группировка, которая путем обмана вербует граждан Украины и втягивает их в незаконную деятельность по распространению наркотических веществ на территории Российской Федерации.

"Только в 2018 году было арестовано 176 наших сограждан, а осуждено 692 лица за незаконный оборот наркотических веществ. По состоянию на 30 июня 2019 года в тюрьмах РФ незаконно удерживается 1989 граждан. По уточненной информации на сегодняшний день эта цифра составляет около 2000 граждан Украины", - написала Денисова.

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Отмечается, что уголовному преследованию подверглись более 300 граждан Украины, которые стали жертвами деятельности транснациональной преступной группировки. Но в Украину удалось вернуться только 35 украинцам. Поэтому они продолжают отбывать наказание в украинских тюрьмах. Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования 20 ноября помиловала одного человека из их числа, еще четырем уменьшила срок заключения на половину и теперь эти лица являются потенциальными кандидатами на условно-досрочное освобождение.

"Представители МИД отметили, что отсутствует актуальная информация о количестве граждан Украины, которые держатся в местах несвободы в РФ из-за невыполнения российской стороной Консульской конвенции между Украиной и РФ, в том числе по безотлагательному информированию о задержании и аресте на территории РФ граждан Украины. Во многих случаях жертвы торговли людьми не имеют надлежащей связи с внешним миром. Администрации колоний в РФ почти полностью блокируют переписку с Украиной. Такая ситуация делает невозможной подачу заявлений о преступлениях и признание потерпевшими именно жертв торговли людьми", - отметила Денисова.

Напомним, экс-министру Рудьковскому в РФ дали два года тюрьмы за нападение на российское посольство.

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