Ексміністру Рудьковському у РФ дали два роки в'язниці за напад на російське посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Московський міський суд засудив до двох років колонії колишнього міністра транспорту і зв'язку України Миколу Рудьковського, якого звинувачували в "нападі" на посольство Росії в Києві в червні 2014 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Визнати Рудьковського винним і призначити йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі в колонії загального режиму", - оголосила вирок суддя Олена Поспєлова.
Повідомляється, що Рудьковському зарахований термін перебування в СІЗО з 28 вересня 2018 року за розрахунком один день за півтора.
"Суд також задовольнив цивільні позови в рахунок відшкодування матеріальної шкоди потерпілій стороні в особі Міністерства закордонних справ Росії - близько 5,75 млн руб. - і страховій компанії "Согаз" на суму 8,2 млн рублів. Позовні вимоги Рудьковський визнав в повному обсязі та частково погасив збиток на суму 2 млн рублів, говориться у вироку", - повідомили в ЗМІ.
Також повідомляється, що до вступу вироку в законну силу засуджений буде перебувати під вартою.
Нагадаємо, 1 жовтня 2018 року в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що поліція затримала колишнього міністра транспорту України в четвер, 28 вересня, в справі про "напад" на російське посольство в Києві.
Також нагадаємо, 6 лютого СК РФ висунув обвинувачення у справах про "напад" на посольство Росії в Києві. Справу передали в суд 3 листопада.