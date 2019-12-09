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Экс-министру Рудьковскому в РФ дали два года тюрьмы за нападение на российское посольство

Киев  •  УНН

 • 15940 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Московский городской суд приговорил к двум годам колонии бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, которого обвиняли в "нападении" на посольство России в Киеве в июне 2014 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Признать Рудьковского виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласила приговор судья Елена Поспелова.

Сообщается, что Рудьковскому зачтен срок нахождения в СИЗО с 28 сентября 2018 года из расчета один день за полтора.

"Суд также удовлетворил гражданские иски в счет возмещения материального ущерба потерпевшей стороне в лице Министерства иностранных дел России - около 5,75 млн рублей - и страховой компании "Согаз" на сумму 8,2 млн рублей. Исковые требования Рудьковский признал в полном объеме и частично погасил ущерб на сумму 2 млн рублей, говорится в приговоре", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что до вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, 1 октября 2018 года в российских СМИ появилось сообщение о том, что полиция задержала бывшего министра транспорта Украины в четверг, 28 сентября в деле о "нападении" на российское посольство в Киеве.

Также напомним, 6 февраля СК РФ предъявил обвинения по делам о "нападении" на посольство России в Киеве. Дело передали в суд 3 ноября.

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