СК РФ предъявил обвинения по делам о "нападении" на посольство России в Киеве

Как отмечается, в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СК России, сотрудниками ФСБ и МВД России, "получены достаточные данные, подтверждающие причастность ряда конкретных граждан Украины к совершению противоправных действий".

"В связи с этим по событиям 2014 года следствием заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью провокации войны и осложнения международных отношений) активисту объединения" Свобода "Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины Николаю Рудьковскому. Кроме того, Назаренко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Также указано, что в рамках расследования второго "нападения" на посольство, которое произошло в 2016 году, "подтвердилась причастность к совершению преступления бывшего сотника" женской сотни "Майдана Ирмы Крат и двух бывших бойцов батальона" Айдар "Сергея Новикова и Александра Высоты". "Им также заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.360 УК РФ", - сообщили в СК РФ.