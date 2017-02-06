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СК РФ пред'явив обвинувачення у справах про "напади" на посольство Росії у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Слідчий комітет РФ заочно пред'явив обвинувачення фігурантам справ про "напади" на посольство Росії у Києві у 2014-му і 2016-му роках, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

СК РФ пред'явив обвинувачення у справах про "напади" на посольство Росії у Києві

Як зазначається, під час спільних слідчо-оперативних заходів, проведених слідчими СК Росії, співробітниками ФСБ і МВС Росії, “отримані достатні дані, які підтверджують причетність низки конкретних громадян України до вчинення протиправних дій”.

"У зв’язку з цим щодо подій 2014 року слідством заочно пред’явлено обвинувачення за ч.2 ст.360 КК РФ (напад на установи, які користуються міжнародним захистом, з метою провокації війни і ускладнення міжнародних відносин) активісту об’єднання “Свобода” Володимиру Назаренку, Володимиру Романцову і колишньому депутату Верховної Ради України Миколі Рудьковському. Крім того, Назаренко обвинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ст.329 КК РФ (наруга над державним прапором Російської Федерації)", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що у рамках розслідування другого "нападу" на посольство, яке відбулося в 2016 році, "підтвердилася причетність до скоєння злочину колишнього сотника "жіночої сотні" Майдану Ірми Крат та двох колишніх бійців батальйону "Айдар" Сергія Новікова та Олександра Висоти". "Їм також заочно пред'явлено звинувачення за ч.2 ст.360 КК РФ", - повідомили у СК РФ.

Нагадаємо, у вересні 2016 року біля посольства РФ у Києві стався інцидент з використанням салютної установки.

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