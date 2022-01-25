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В Лондоне двухэтажный автобус с детьми врезался в дом, есть пострадавшие

В Лондоне двухэтажный автобус с детьми врезался в дом, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 24986 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. На северо-востоке Лондона в районе Чингфорд двухэтажный автобус, в котором находились дети, врезался в жилой дом с магазином на первом этаже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Авария произошла 25 января примерно в 8:20 по местному времени.

В доме, в который врезался двухэтажный автобус, расположена электрическая подстанция.

Водитель автобуса оказался в ловушке из-за травм, его пришлось освобождать с помощью специального оборудования.

Всего в результате столкновения пострадали 19 человек. Пятерых травмированных доставили в больницу, среди них двое взрослых и трое детей.

На момент ликвидации последствий аварии было перекрыто несколько дорог на перекрестке Селвин-авеню и Винчестер-роуд.

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