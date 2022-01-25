У Лондоні двоповерховий автобус із дітьми врізався в будинок, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На північному сході Лондона у районі Чінґфорд двоповерховий автобус, в якому перебували діти, врізався у житловий будинок із магазином на першому поверсі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.
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Аварія сталася 25 січня приблизно о 8:20 за місцевим часом.
У будинку, в який врізався двоповерховий автобус, розташована електрична підстанція.
Водій автобуса опинився у пастці через травми, його довелося звільняти за допомогою спеціального обладнання.
Загалом внаслідок зіткнення постраждало 19 людей. П'ятьох травмованих доправили у лікарню, серед них двоє дорослих і троє дітей.
На момент ліквідації наслідків аварії було перекрито кілька доріг на перехресті Селвін-авеню та Вінчестер-роуд.