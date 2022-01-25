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The New York Times

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Шахед-136

У Лондоні двоповерховий автобус із дітьми врізався в будинок, є постраждалі

У Лондоні двоповерховий автобус із дітьми врізався в будинок, є постраждалі

Київ • УНН

 • 24987 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. На північному сході Лондона у районі Чінґфорд двоповерховий автобус, в якому перебували діти, врізався у житловий будинок із магазином на першому поверсі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Аварія сталася 25 січня приблизно о 8:20 за місцевим часом.

У будинку, в який врізався двоповерховий автобус, розташована електрична підстанція.

Водій автобуса опинився у пастці через травми, його довелося звільняти за допомогою спеціального обладнання.

Загалом внаслідок зіткнення постраждало 19 людей. П'ятьох травмованих доправили у лікарню, серед них двоє дорослих і троє дітей.

На момент ліквідації наслідків аварії було перекрито кілька доріг на перехресті Селвін-авеню та Вінчестер-роуд.

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