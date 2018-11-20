В Ливии освободили из плена трех украинских моряков

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В ливийском порту Мисурата экипаж судна Nivin, среди членов которого находились украинские граждане, освободили от нелегальных мигрантов, которые его удерживали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Департамента консульской службы МИД Украины.