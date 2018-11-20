В Ливии освободили из плена трех украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В ливийском порту Мисурата экипаж судна Nivin, среди членов которого находились украинские граждане, освободили от нелегальных мигрантов, которые его удерживали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Департамента консульской службы МИД Украины.
"Судно Nivin (порт Мисурата, Ливия) освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в т.ч. трех граждан Украины. Украинские моряки - в безопасности", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Украине подтвердили освобождение задержанных в Крыму моряков.
Ранее, украинского моряка освободили из пиратского плена в Нигерии.