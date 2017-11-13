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Українського моряка звільнили з піратського полону у Нігерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Український моряк, який був захоплений у полон піратів, повернувся до України. Про це повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Він звільнений. Вчора повернувся до Франкфурта, там пройшов медичний огляд і повернувся до України", - сказав В.Кирилич.

Нагадаємо, захоплені три тижні тому піратами члени екіпажу німецького контейнеровоза Demeter знову на свободі, повідомила гамбургська судноплавна компанія Peter Döhle Schiffahrts-KG.

Як повідомляв УНН, 24 жовтня вісім піратів пробралися на корабель Demeter, коли той заходив в нігерійський порт.

Також, серед членів екіпажу захопленого судна поблизу Нігерії ймовірно був українець.

Нагадаємо, консул України в Гамбурзі підтвердив викрадення піратами українського громадянина з контейнеровоза DEMETER в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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