Українського моряка звільнили з піратського полону у Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Український моряк, який був захоплений у полон піратів, повернувся до України. Про це повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"Він звільнений. Вчора повернувся до Франкфурта, там пройшов медичний огляд і повернувся до України", - сказав В.Кирилич.
Нагадаємо, захоплені три тижні тому піратами члени екіпажу німецького контейнеровоза Demeter знову на свободі, повідомила гамбургська судноплавна компанія Peter Döhle Schiffahrts-KG.
Як повідомляв УНН, 24 жовтня вісім піратів пробралися на корабель Demeter, коли той заходив в нігерійський порт.
Також, серед членів екіпажу захопленого судна поблизу Нігерії ймовірно був українець.
Нагадаємо, консул України в Гамбурзі підтвердив викрадення піратами українського громадянина з контейнеровоза DEMETER в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії.