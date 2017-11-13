Украинского моряка освободили из пиратского плена в Нигерии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинский моряк, который был захвачен в плен пиратов, вернулся в Украину. Об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Он освобожден. Вчера вернулся во Франкфурт, там прошел медицинский осмотр и вернулся в Украину", - сказал В.Кирилич.
Напомним, захваченные три недели назад пиратами члены экипажа немецкого контейнеровоза Demeter снова на свободе, сообщила гамбургская судоходная компания Peter Döhle Schiffahrts-KG.
Как сообщал УНН, 24 октября восемь пиратов пробрались на корабль Demeter, когда тот заходил в нигерийский порт.
Также, среди членов экипажа захваченного судна вблизи Нигерии вероятно был украинец.
Напомним, консул Украины в Гамбурге подтвердил похищение пиратами украинского гражданина с контейнеровоза DEMETER в Гвинейском заливе у берегов Нигерии.