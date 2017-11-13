Украинского моряка освободили из пиратского плена в Нигерии

"Он освобожден. Вчера вернулся во Франкфурт, там прошел медицинский осмотр и вернулся в Украину", - сказал В.Кирилич.

Напомним, захваченные три недели назад пиратами члены экипажа немецкого контейнеровоза Demeter снова на свободе, сообщила гамбургская судоходная компания Peter Döhle Schiffahrts-KG.

Как сообщал УНН, 24 октября восемь пиратов пробрались на корабль Demeter, когда тот заходил в нигерийский порт.

Также, среди членов экипажа захваченного судна вблизи Нигерии вероятно был украинец.

Напомним, консул Украины в Гамбурге подтвердил похищение пиратами украинского гражданина с контейнеровоза DEMETER в Гвинейском заливе у берегов Нигерии.