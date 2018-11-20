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У Лівії звільнили з полону трьох українських моряків

У Лівії звільнили з полону трьох українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У лівійському порту Місурата екіпаж судна Nivin, серед членів якого знаходились українські громадяни, звільнили від нелегальних мігрантів, які його утримували. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Департаменту консульської служби МЗС України.

"Судно Nivin (порт Місурата, Лівія) звільнено від нелегальних мігрантів, які утримували його екіпаж, в т.ч. трьох громадян України. Українські моряки - в безпеці", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, в Україні підтвердили звільнення затриманих в Криму моряків.

Раніше, українського моряка звільнили з піратського полону у Нігерії.

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