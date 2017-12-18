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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 86203 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100006 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100429 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113312 просмотра

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В Ливане по подозрению в убийстве работника британского посольства задержали таксиста

В Ливане по подозрению в убийстве работника британского посольства задержали таксиста

Киев  •  УНН

 • 8156 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Ливанские силы безопасности задержали ливанского таксиста, которого подозревают в убийстве Ребекки Дайкс, которая работала в британском посольстве в Бейруте и была найдена мертвой в субботу. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на источник из сил безопасности страны, передает УНН.

По словам источника, проведенное предварительное расследование указывает на то, что мотив мог быть сугубо уголовным, а не политическим.

Ливанское информационное агентство NNA ранее сообщило, что подозреваемый признался в преступлении, и в пятницу вечером перед тем, как напасть на нее и убить ее, он забрал Дайкс в своем такси из района Геммайзех в Бейруте.

Полиция отследила машину через камеры наблюдения на шоссе, сообщает NNA.

Напомним, 17 декабря тело британской дипломатки Ребекки Дайкс было найдено вблизи автомагистрали вне Бейрута, сообщает источник. Сообщается, что женщина была задушена.

 

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