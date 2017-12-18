В Ливане по подозрению в убийстве работника британского посольства задержали таксиста
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Ливанские силы безопасности задержали ливанского таксиста, которого подозревают в убийстве Ребекки Дайкс, которая работала в британском посольстве в Бейруте и была найдена мертвой в субботу. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на источник из сил безопасности страны, передает УНН.
По словам источника, проведенное предварительное расследование указывает на то, что мотив мог быть сугубо уголовным, а не политическим.
Ливанское информационное агентство NNA ранее сообщило, что подозреваемый признался в преступлении, и в пятницу вечером перед тем, как напасть на нее и убить ее, он забрал Дайкс в своем такси из района Геммайзех в Бейруте.
Полиция отследила машину через камеры наблюдения на шоссе, сообщает NNA.
Напомним, 17 декабря тело британской дипломатки Ребекки Дайкс было найдено вблизи автомагистрали вне Бейрута, сообщает источник. Сообщается, что женщина была задушена.