У Лівані за підозрою у вбивстві працівника британського посольства затримали таксиста
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ліванські сили безпеки затримали ліванського таксиста, якого підозрюють у вбивстві Ребекки Дайкс, яка працювала в британському посольстві в Бейруті і була знайдена мертвою в суботу. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на джерело з сил безпеки країни, передає УНН.
За словами джерела, проведене попереднє розслідування вказує на те, що мотив міг бути суто кримінальним, а не політичним.
Ліванське інформаційне агентство NNA раніше повідомило, що підозрюваний зізнався у злочині, і в п'ятницю ввечері перед тим, як напасти на неї і вбити її, він забрав Дайкс в своєму таксі з району Геммайзех в Бейруті.
Поліція відстежила машину через камери спостереження на шосе, повідомляє NNA.
Нагадаємо, 17 грудня тіло британської дипломатки Ребекки Дайкс було знайдено поблизу автомагістралі за межами Бейрута, повідомляє джерело видання. Повідомляється, що жінку було задушено.