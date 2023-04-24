В Литве тестируют отключение от энергосистемы рф

Детали

Впервые за всю свою историю Литва полностью отключилась от российской электросети. Тестирование продолжалось в течение 10 часов, на это время электроснабжение осуществлялось за счет местных электростанций, а также с помощью импорта из Польши и Швеции.

Литва тестировала отключение от российской энергосистемы и изолированную эксплуатацию своей системы электроснабжения.

В субботу, 22 апреля, оператор литовской энергосети Litgrid впервые полностью прервал все соединения с российской электросетью в рамках подготовки синхронизации с Западной Европой. Тестирование продолжалось с 11 до 21 часа.

Электроэнергетическая система Литвы впервые в истории работала полностью самостоятельно, заявили в компании. При этом обычные потребители не заметили неудобств при проведении тестирования.