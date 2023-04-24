У Литві тестують відключення від енергосистеми рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Литві пройшло тестування в ході якого країна вперше в історії повністю відключилася від російської електромережі, передає УНН з посиланням на DW.
Деталі
Вперше за всю свою історію Литва повністю відключилася від російської електромережі. Тестування тривало протягом 10 годин, на цей час електропостачання здійснювалося за кошт місцевих електростанцій, а також з допомогою імпорту з Польщі та Швеції.
Литва тестувала відключення від російської енергосистеми та ізольовану експлуатацію своєї системи електропостачання.
У суботу, 22 квітня, оператор литовської енергомережі Litgrid уперше повністю перервав усі з'єднання з російською електромережею у рамках підготовки синхронізації із Західною Європою. Тестування тривало з 11 до 21 години.
Електроенергетична система Литви вперше в історії працювала повністю самостійно, заявили в компанії. При цьому звичайні споживачі не помітили незручностей при проведенні тестування.