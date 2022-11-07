В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат": потери оккупантов составили более 30 убитыми
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона “Ахмат”: потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Генштаб ВСУ отмечает, что по уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Горловка Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения.
В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 – ранеными разной степени тяжести.
В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона “Ахмат”. Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.
Напомним
В населенном пункте Каховка, нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих противника.