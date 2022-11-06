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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 24779 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 46599 перегляди

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В районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки - Генштаб

В районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки - Генштаб

Київ • УНН

 • 407664 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Триває двісті п’ятдесят шоста доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. В районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки. Втрати противника уточнюються. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, передає УНН.

Деталі

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонській області. Так, у населеному пункті Каховка, завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника. Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 БпЛА.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Луганщині українська авіація завдала по ворогу сім ударів – ОВА

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