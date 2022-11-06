На Луганщині українська авіація завдала по ворогу сім ударів – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вчора, 5 листопада, українська авіація завдала сім ударів по російських окупантах у Луганській області. Про це пише УНН з посиланням на Telegram Луганської ОВА.
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"Чергову атаку росіян відбито від Білогорівки. (...) Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони загарбників. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА.
Крім того, протягом доби українські бійці ракетних військ і артилерії уразили пункт управління росіян, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.
Нагадаємо
Генштаб повідомив, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.