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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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На Луганщині українська авіація завдала по ворогу сім ударів – ОВА

На Луганщині українська авіація завдала по ворогу сім ударів – ОВА

Київ • УНН

 • 196676 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вчора, 5 листопада, українська авіація завдала сім ударів по російських окупантах у Луганській області. Про це пише УНН з посиланням на Telegram Луганської ОВА.

Цитата

"Чергову атаку росіян відбито від Білогорівки. (...) Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони загарбників. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА.

Крім того, протягом доби українські бійці ракетних військ і артилерії уразили пункт управління росіян, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.

Нагадаємо

Генштаб повідомив, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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