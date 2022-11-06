В Луганской области украинская авиация нанесла по врагу семь ударов – ОВА

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"Очередная атака россиян отбита от Белогоровки. (...) Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны захватчиков. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА.

Кроме того, за сутки украинские бойцы ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления россиян, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.

Напомним

Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.