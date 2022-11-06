В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Продолжается двести пятьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. Утраты противника уточняются. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в населенном пункте Каховка нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих противника. Последствия удара враг тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 18 ударов. Под поражением оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 БПЛА.
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника.
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