У Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону “Ахмат”: втрати окупантів склали понад 30 вбитими

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Генштаб ЗСУ наголошує, що за уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Горлівка Донецької області, завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 - отримали ушкодження.

В районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 – пораненими різного ступеня тяжкості.

В населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону “Ахмат”. Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом.

Нагадаємо

У населеному пункті Каховка, завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника.