В Лисичанске оккупанты расположились в жилых кварталах - ОВА

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 35421 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 78962 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 81840 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 206104 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 110734 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 108230 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 322017 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81359 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 132856 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170128 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.2м/с
61%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 246797 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 135340 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 90679 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 71054 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 35864 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 206104 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 247796 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 322017 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 320999 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 370219 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 36560 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 71723 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 91338 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 135977 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 71790 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В Лисичанске оккупанты расположились в жилых кварталах - ОВА

Киев • УНН

 • 839764 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Лисичанске в Луганской области войска рф расположились в жилых кварталах – доступ туда ограничен, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в понедельник, пишет УНН.

В Лисичанске оккупанты расположились в жилых кварталах - ОВА

Цитата

"Жители Лисичанска уже ограничены почти во всем - нет света, воды, связи. Даже в возможности свободно передвигаться по городу и жить в собственных домах. Потому что в уцелевших многоэтажках расположились военные РФ. Доступ к определенным кварталам для гражданских ограничен", - написал Лысогор в Telegram.

Детали

По его словам, в воскресенье утром оккупанты вновь открыли огонь по Невскому. "Били непосредственно по жилой застройке. Зафиксированы попадания по четырем домам. Они подверглись серьезным разрушениям. Но, к счастью, на момент обстрела оказались пустыми – пострадавшие отсутствуют", - сообщил Лысогор.

По Белогоровке, по данным главы ОВА, россияне нанесли авиационный удар. Артиллерийскому воздействию, кроме Невского и Белогоровки, подверглась Стельмаховка.

"За прошедшие сутки враг наступал в сторону Новоселовского, однако безрезультатно", - отметил глава ОВА.

Напомним

По данным ОВА, в Луганской области остается 130 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77