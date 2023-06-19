В Лисичанске оккупанты расположились в жилых кварталах - ОВА

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"Жители Лисичанска уже ограничены почти во всем - нет света, воды, связи. Даже в возможности свободно передвигаться по городу и жить в собственных домах. Потому что в уцелевших многоэтажках расположились военные РФ. Доступ к определенным кварталам для гражданских ограничен", - написал Лысогор в Telegram.

Детали

По его словам, в воскресенье утром оккупанты вновь открыли огонь по Невскому. "Били непосредственно по жилой застройке. Зафиксированы попадания по четырем домам. Они подверглись серьезным разрушениям. Но, к счастью, на момент обстрела оказались пустыми – пострадавшие отсутствуют", - сообщил Лысогор.

По Белогоровке, по данным главы ОВА, россияне нанесли авиационный удар. Артиллерийскому воздействию, кроме Невского и Белогоровки, подверглась Стельмаховка.

"За прошедшие сутки враг наступал в сторону Новоселовского, однако безрезультатно", - отметил глава ОВА.

Напомним

По данным ОВА, в Луганской области остается 130 человек.