У Лисичанську окупанти розташувалися в житлових кварталах - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Лисичанську в Луганській області війська рф розташувалися в житлових кварталах – доступ туди обмежений, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у понеділок, пише УНН.
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"Жителі Лисичанська вже обмежені майже в усьому - немає світла, води, зв'язку. Навіть у можливості вільно пересуватися містом та жити у власних домівках. Бо у вцілілих багатоповерхівках розташувалися військові рф. Доступ до певних кварталів для цивільних обмежений", - написав Лисогор у Telegram.
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З його слів, у неділю зранку окупанти знов відкрили вогонь по Невському. "Били безпосередньо по житловій забудові. Зафіксовані влучання по чотирьох будинках. Вони зазнали серйозних руйнувань. Та, на щастя, на момент обстрілу виявилися порожніми – постраждалі відсутні", - повідомив Лисогор.
По Білогорівці за даними голови ОВА, росіяни завдали авіаційного удару. Артилерійського впливу, окрім Невського і Білогорівки, зазнала Стельмахівка.
"Минулої доби ворог наступав у бік Новоселівського, проте безрезультатно", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
За даними ОВА, на Луганщині залишається 130 людей.