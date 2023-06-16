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На Луганщині залишається 130 людей – ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. В Луганській області залишається 130 людей. Більшість з них перебувають на смузі зіткнення, а також в населених пунктах, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

На Луганщині залишається 130 людей – ОВА

Цитата

"У нас залишається на теперішній час 130 людей. Це люди, які перебувають на смузі зіткнення, а також в тих населених пунктах, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Тому що територія Луганщини – 14 сіл, вона не велика, але на теперішній час ці люди перебувають там поки що. Дітей там не має", - розповів Лисогор.

За його словами, поки що більшість виїжджати не планує, тому що це як раз пенсіонери, які тримаються за свою землю.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Луганській області, армія рф атакувала за допомогою авіації селище Новоселівське, у Містках на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь. Також через значні втрати збільшились випадки дезертирства російських штурмових підрозділів.



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