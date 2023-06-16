На Луганщині залишається 130 людей – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В Луганській області залишається 130 людей. Більшість з них перебувають на смузі зіткнення, а також в населених пунктах, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
"У нас залишається на теперішній час 130 людей. Це люди, які перебувають на смузі зіткнення, а також в тих населених пунктах, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Тому що територія Луганщини – 14 сіл, вона не велика, але на теперішній час ці люди перебувають там поки що. Дітей там не має", - розповів Лисогор.
За його словами, поки що більшість виїжджати не планує, тому що це як раз пенсіонери, які тримаються за свою землю.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Луганській області, армія рф атакувала за допомогою авіації селище Новоселівське, у Містках на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь. Також через значні втрати збільшились випадки дезертирства російських штурмових підрозділів.