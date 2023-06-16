На Луганщине остается 130 человек - ОВА

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"У нас остается в настоящее время 130 человек. Это люди, которые находятся на полосе соприкосновения, а также в тех населенных пунктах, которые находятся вблизи линии соприкосновения. Потому что территория Луганщины – 14 сел, она не большая, но в настоящее время эти люди находятся там пока что. Детей там нет", - рассказал Лысогор.

По его словам, пока что большинство выезжать не планирует, потому что это как раз пенсионеры, которые держатся за свою землю.

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Ранее сообщалось, что в Луганской области, армия рф атаковала с помощью авиации поселок Новоселовское, в Мостках на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь. Также из-за значительных потерь увеличились случаи дезертирства российских штурмовых подразделений.





