В июле в суды пытались пронести рекордное количество запрещенных предметов

"В июле этого года посетители органов судебной власти пытались пронести в них 5170 запрещенных предметов. Это абсолютный антирекорд, ведь в предыдущие месяцы года количество допущенных к проносу запрещенных предметов не превышала четыре тысячи единиц", - отмечается в сообщении.

Так, в июле больше всего запрещенных предметов не допущено к проносу в органы и учреждения судебной власти Киева и Киевской области - 1274 ед. (6663 ед. с начала года), Харьковской - 1108 ед. (4380 ед. с начала года), Днепропетровской - 853 ед. (4841 ед. с начала года), Одесской - 598 ед. (2604 ед. с начала года) и Львовской области - 233 ед. (1686 ед. с начала года).

Также сообщается, что большинство запрещенных предметов, с которыми посетители пытались пройти в судебные учреждения в июле, составляли:

- ножи - 2043 ед. (9671 ед. с начала года)

- баллончики, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, - 1045 ед. (5247 ед. с начала года)

- патроны - 1199 ед. (5960 ед. Ссначала года), устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями - 465 ед. (2155 ед. с начала года).

Кроме того, в июле судебные охранники не допустили пронос в органы Фемиды 30 ед. травматического оружия (242 ед. с начала года), 31 ед. (153 ед. с начала года) электрошоковых устройств, 9 ед. (85 ед. с начала года) огнестрельного оружия и 25 ед. (96 ед. с начала года) пневматической и газового оружия.

"... в общем за семь месяцев 2020 года сотрудники Службы предупредили пронос до 334 органов судебной власти Украины, находящихся под охраной судебных охранников, 24 985 запрещенных предметов", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине с начала года в суды четыре раза пытались пронести наркотики.