У липні до судів намагалися пронести рекордну кількість заборонених предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У липні цього року відвідувачі органів судової влади намагалися пронести до органів Феміди рекордну кількість заборонених предметів – понад 5 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Служби судової охорони.
"У липні цього року відвідувачі органів судової влади намагалися пронести до них 5 170 заборонених предметів. Це абсолютний антирекорд, адже в попередні місяці року кількість недопущених до пронесення заборонених предметів не перевищувала чотири тисячі одиниць", - зазначається в повідомленні.
Так, у липні найбільше заборонених предметів не допущено до пронесення в органи й установи судової влади міста Києва та Київської області – 1274 од. (6663 од. з початку року), Харківської – 1108 од. (4380 од. з початку року), Дніпропетровської – 853 од. (4841 од. з початку року), Одеської – 598 од. (2604 од. з початку року) та Львівської області – 233 од. (1686 од. з початку року).
Також повідомляється, що більшість заборонених предметів, з якими відвідувачі намагалися пройти до судових установ в липні, становили:
- ножі – 2043 од. (9671 од. з початку року);
- балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, – 1045 од. (5247 од. з початку року);
- набої – 1199 од. (5960 од. з початку року), пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями – 465 од. (2155 од. з початку року).
Окрім того, у липні судові охоронці не допустили пронесення до органів Феміди 30 од. травматичної зброї (242 од. з початку року), 31 од. (153 од. з початку року) електрошокових пристроїв, 9 од. (85 од. з початку року) вогнепальної зброї та 25 од. (96 од. з початку року) пневматичної і газової зброї.
"…загалом за сім місяців 2020 року співробітники Служби попередили пронесення до 334 органів судової влади України, які перебувають під охороною судових охоронців, 24 985 заборонених предметів", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні з початку року до судів чотири рази намагалися пронести наркотики.