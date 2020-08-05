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У липні до судів намагалися пронести рекордну кількість заборонених предметів

У липні до судів намагалися пронести рекордну кількість заборонених предметів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У липні цього року відвідувачі органів судової влади намагалися пронести до органів Феміди рекордну кількість заборонених предметів – понад 5 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Служби судової охорони.

"У липні цього року відвідувачі органів судової влади намагалися пронести до них 5 170 заборонених предметів. Це абсолютний антирекорд, адже в попередні місяці року кількість недопущених до пронесення заборонених предметів не перевищувала чотири тисячі одиниць", - зазначається в повідомленні.

Так, у липні найбільше заборонених предметів не допущено до пронесення в органи й установи судової влади міста Києва та Київської області – 1274 од. (6663 од. з початку року), Харківської – 1108 од. (4380 од. з початку року), Дніпропетровської – 853 од. (4841 од. з початку року), Одеської – 598 од. (2604 од. з початку року) та Львівської області – 233 од. (1686 од. з початку року).

Також повідомляється, що більшість заборонених предметів, з якими відвідувачі намагалися пройти до судових установ в липні, становили:

- ножі – 2043 од. (9671 од. з початку року);

- балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, – 1045 од. (5247 од. з початку року);

- набої – 1199 од. (5960 од. з початку року), пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями – 465 од. (2155 од. з початку року).

Окрім того, у липні судові охоронці не допустили пронесення до органів Феміди 30 од. травматичної зброї (242 од. з початку року), 31 од. (153 од. з початку року) електрошокових пристроїв, 9 од. (85 од. з початку року) вогнепальної зброї та 25 од. (96 од. з початку року) пневматичної і газової зброї.

"…загалом за сім місяців 2020 року співробітники Служби попередили пронесення до 334 органів судової влади України, які перебувають під охороною судових охоронців, 24 985 заборонених предметів", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з початку року до судів чотири рази намагалися пронести наркотики.

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