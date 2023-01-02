В больнице умер пострадавший от удара рф по Киеву в канун Нового года - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В больнице скончался 46-летний пострадавший в результате вражеского удара по Киеву 31 декабря, сообщил мэр столицы Витлай Кличко в понедельник, 2 января, Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил Кличко.
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Ранее было известно об одном погибшем в Киеве 31 декабря.