В больнице умер пострадавший от удара рф по Киеву в канун Нового года - мэр

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"Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил Кличко.

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Ранее было известно об одном погибшем в Киеве 31 декабря.