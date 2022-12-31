Київ: пошкоджені готель та приватний будинок. Одна людина загинула

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«У Печерському та Голосіївському районах пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. На місце прямують екстрені служби. Солом'янський район: Уламки ракети потрапили у приватний будинок. Інформація про руйнування уточнюється», – повідомив Тимошенко.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що одна людина загинула.

«За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих», - повідомив Кличко.

Нагадаємо

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та руйнування в трьох районах столиці.



