Киев: повреждены отель и частный дом. Один человек погиб

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«В Печерском и Голосеевском районах раздались взрывы. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект. На место следуют экстренные службы. Соломенский район: обломки ракеты попали в частный дом. Информация о разрушении уточняется», – сообщил Тимошенко.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что один человек погиб.

«По предварительной информации, в Соломянском районе один человек погиб. Несколько пострадавших», - сообщил Кличко.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.



