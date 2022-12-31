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14:16 • 258 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 21762 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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13:04 • 61901 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 106831 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 133679 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 122076 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135791 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117286 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131627 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Киев: повреждены отель и частный дом. Один человек погиб

Киев: повреждены отель и частный дом. Один человек погиб

Киев • УНН

 • 1163526 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ракетной атаки поврежден гостиничный объект, передает УНН.

Цитата

«В Печерском и Голосеевском районах раздались взрывы. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект. На место следуют экстренные службы. Соломенский район: обломки ракеты попали в частный дом. Информация о разрушении уточняется», – сообщил Тимошенко.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что один человек погиб.

«По предварительной информации, в Соломянском районе один человек погиб. Несколько пострадавших», - сообщил Кличко.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.

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