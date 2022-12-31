Киев: повреждены отель и частный дом. Один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ракетной атаки поврежден гостиничный объект, передает УНН.
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«В Печерском и Голосеевском районах раздались взрывы. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект. На место следуют экстренные службы. Соломенский район: обломки ракеты попали в частный дом. Информация о разрушении уточняется», – сообщил Тимошенко.
Городской голова Виталий Кличко сообщил, что один человек погиб.
«По предварительной информации, в Соломянском районе один человек погиб. Несколько пострадавших», - сообщил Кличко.
Напомним
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.