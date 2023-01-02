У лікарні помер постраждалий від удару рф по Києву у переддень Нового року - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У лікарні помер 46-річний постраждалий внаслідок ворожого удару по Києву 31 грудня, повідомив мер столиці Вітлаій Кличко у понеділок, 2 січня, Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", - повідомив Кличко.
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Раніше було відомо про одного загиблого у Києві 31 грудня.