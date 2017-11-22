В Латвии задержали сторонника пророссийских боевиков при попытке уехать воевать на Донбасс

По информации пресс-центра Полиции безопасности (ПБ), 17 ноября был задержан мужчина, который подозревается в попытке присоединиться к преступной организации, в составе как минимум пяти человек, созданной для совершения тяжких преступлений против государства.

Также этот человек подозревается в попытке противозаконно участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины.

На основании собранных доказательств 19 ноября задержанному был присвоен статус подозреваемого, а в качестве меры пресечения применен арест. Об других комментариев по этому делу ПБ пока воздерживается.

Кроме того в Полиции безопасности подчеркнули, что задержанный ранее уже попадал в поле ПБ и против него уже был начал процесс по ч.1 ст. 77 УЗ Латвии. Однако мужчина, находясь под следствием, повторно предпринял попытку отправиться в зону военных действий на востоке Украины.

Как сообщал УНН, в Сербии возбудили 45 дел против наемников, воюющих в Украине и Сирии.