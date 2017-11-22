У Латвії затримали прихильника проросійських бойовиків при спробі виїхати воювати на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поліція безпеки Латвії затримали чоловіка, який підозрюється в спробі виїхати воювати на Донбас на стороні проросійських бойовиків, повідомляє УНН з посиланням на Delfi.
За інформацією прес-центру Поліції безпеки (ПБ), 17 листопада був затриманий чоловік, який підозрюється в спробі приєднатися до злочинної організації, в складі як мінімум п'яти чоловік, створеної для здійснення тяжких злочинів проти держави.
Також ця людина підозрюється в спробі протизаконно брати участь у збройному конфлікті на сході України.
На підставі зібраних доказів 19 листопада затриманому було присвоєно статус підозрюваного, а в якості запобіжного заходу застосовано арешт. Про інших коментарів у цій справі ПБ поки утримується.
Крім того в Поліції безпеки підкреслили, що затриманий раніше вже потрапляв в поле ПБ і проти нього вже був розпочатий процес по ч.1 ст. 77 УЗ Латвії. Однак чоловік, перебуваючи під слідством, повторно зробив спробу вирушити в зону військових дій на сході України.
Як повідомляв УНН, в Сербії порушили 45 справ проти найманців, які воюють в Україні та Сирії.