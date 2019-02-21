В Латвии начали продавать лекарства в рассрочку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На латвийском розничном фармрынке появилась новая услуга - "лекарства в рассрочку", передает УНН со ссылкой на bb.lv.
Услугой могут воспользоваться пожилые люди в возрасте от 55 до 75 лет.
"Лекарственный кредит" выдают людям в возрасте от 55 до 75 лет, у которых нет денег, чтобы приобрести все выписанные врачом рецептурные лекарства сразу, но могут себе позволить рассчитываться за них постепенно", - пишет издание.
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Отмечается, что услуга доступна без каких-либо дополнительных расходов со стороны клиентов. Приобрести рецептурные лекарства в рассрочку сначала можно будет в нескольких аптеках в Риге, Даугавпилсе, Цесисе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Мадоне, Огре и Талси, однако, постепенно число аптек, предоставляющих данную услугу, будет расти.
Приобретая рецептурные лекарства в аптеке, клиент сможет выбирать — платить за них сразу или оформить оплату по частям в банке, если общая сумма лекарств составит от 30 до 150 евро. Рассчитываться за лекарства нужно будет в течение 3-6 месяцев с возможностью досрочной выплаты. При этом дополнительных плат никаких взиматься не будет.
Напомним, что согласно исследованию, украинцы лечатся в долг.
В 2018 году порядка 58% украинцев пришлось занимать средства для оплаты услуг стационарного лечения.
Кроме того, за год средний размер расходов наших сограждан на госпитализацию вырос в два раза: 4 тыс. 813 грн в 2018 году и 2 тыс. 469 грн в 2017 году.
Параллельно, в Минздраве сообщили, что украинцы тратят огромные суммы на неработающие лекарства.
С другой стороны, как считают депутаты ВР, аптеки в Украине превратились в супермаркеты, которые преследуют, прежде всего, свои коммерческие цели, забыв о социальной ответственности и миссии.
Чтобы навести порядок на аптечном рынке, в парламенте зарегистрировали аптечный законопроект (№8591), который предусматривает ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Таким образом, законодатели стремятся улучшить конкуренцию и снизить цены на лекарственные средства.
Законопроект в доработанном варианте планируют внести в Раду в ближайшее время.