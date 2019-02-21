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У Латвії почали продавати ліки в розстрочку

У Латвії почали продавати ліки в розстрочку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. На латвійському роздрібному фармацевтичному ринку з'явилася нова послуга - "ліки в розстрочку", передає УНН з посиланням на bb.lv.

Послугою можуть скористатися люди похилого віку у віці від 55 до 75 років.

"Кредит на ліки" видають людям у віці від 55 до 75 років, у яких немає грошей, щоб придбати всі призначені лікарем рецептурні ліки відразу, але можуть собі дозволити розраховуватися за них поступово", - пише видання.

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Відзначається, що послуга доступна без будь-яких додаткових витрат з боку клієнтів. Придбати рецептурні ліки в розстрочку спочатку можна буде в декількох аптеках в Ризі, Даугавпілсі, Цесисі, Єлгаві, Єкабпілсі, Юрмалі, Мадоні, Огре і Талсі, однак, поступово кількість аптек, що надають дану послугу, буде рости.

Купуючи рецептурні ліки в аптеці, клієнт зможе вибирати - платити за них відразу або оформити оплату частинами в банку, якщо загальна сума ліків становитиме від 30 до 150 євро. Розраховуватися за ліки потрібно буде протягом 3-6 місяців з можливістю дострокової виплати. При цьому додаткових плат ніяких стягуватися не буде.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням, українці лікуються в борг.

У 2018 році близько 58% українців довелося позичати кошти для оплати послуг стаціонарного лікування.

Крім того, за рік середній розмір витрат наших співгромадян на госпіталізацію виріс в два рази: 4 тис. 813 грн в 2018 році і 2 тис. 469 грн в 2017 році.

Паралельно, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що українці витрачають величезні суми на непрацюючі ліки.

З іншого боку, як вважають депутати ВР, аптеки в Україні перетворилися на супермаркети, які переслідують, перш за все, свої комерційні цілі, забувши про соціальну відповідальність і місію.

Щоб навести порядок на аптечному ринку, в парламенті зареєстрували аптечний законопроект (№8591), який передбачає низку обмежень для власників мережевих аптек. Таким чином, законодавці прагнуть поліпшити конкуренцію і знизити ціни на лікарські засоби.

Законопроект в доопрацьованому варіанті планують внести в Раду найближчим часом.

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